Liebe Leser,

Paion hat zuletzt wieder etwas abgegeben. Chartanalysten verweisen darauf, dass der Wert in den kommenden Wochen dennoch vor einem starken Ausbruch nach oben stehen könne. Dann könnte sich die Chance auf deutliche Kursgewinne von mehr als 20 % eröffnen, heißt es. Konkret: Der Wert verlor am Montag wenige Cent an Wert, was nach Ansicht der Chartanalysten jedoch nichts an der bisherigen Bewertung ändert. Vielmehr sei entscheidend, dass Paion sich nunmehr in einem Seitwärtstrend ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...