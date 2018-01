Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Wie es scheine, habe der Markt die von der Trump-Regierung geplanten Infrastruktur-Maßnahmen schon wieder vergessen, doch sollten die Pläne des US-Präsidenten in diesem Jahr wieder auf die Agenda kommen, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Von einem Infrastruktur-Plan im Volumen von einer Billion US-Dollar würden auch europäische Baustoffkonzerne wie HeidelbergCement, Buzzi, LafargeHolcim und CRH mit Fokus auf dem US-Markt erheblich profitieren./ajx/bek Datum der Analyse: 16.01.2018

