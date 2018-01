Relative Stärke am Aktienmarkt ist eines unserer Haupt-Argumente für die Auswahl von Finanztiteln. Am Kryptomarkt beginnen wir gerade, solche Relative Stärke auszuwerten, werden Ihnen dieses Aspekt auf bitcoin-krypto.de ab sofort näher bringen. Am Crash-Tag 16.1 ist auffällig, dass NEO bestechend gut im Markt liegt. Der Gesamtmarkt kippt 20 Prozent und NEO hält sich. Dagegen büßen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...