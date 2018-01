FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nordex-Aktien haben ihren guten Lauf am Dienstagmorgen zunächst mit dem höchsten Stand seit September bei 11,695 Euro gekrönt. Vom zwischenzeitlichen Plus von 2,7 Prozent ist am Ende der ersten Handelsstunde jedoch nichts mehr geblieben und die Papiere des Windenergiespezialisten fielen mit minus 1,3 Prozent wieder in Richtung 200-Tage-Linie zurück.

Börsenbriefautor Hans Bernecker sah vor allem Shorteindeckungen als Triebfeder für den jüngsten Kursanstieg der Aktien. Werden pessimistische Anleger, die auf fallende Kurse setzen, wie aktuell auf dem falschen Fuß erwischt, treiben ihre Käufe den Kurs nur weiter nach oben. Fundamental untermauert werde die Aufwärtsbewegung durch die anhaltend positive Auftragsdynamik, so Bernecker mit Verweis auf eine weitere große Order am Vortag aus Schweden. Er warnt jedoch aktuell vor neuem Positionsaufbau und hält Vestas und Siemens Gamesa zunächst für aussichtsreicher.

Commerzbank-Analyst Sebastian Growe stimmte zu: Die Papiere seien deutlich höher bewertet als Vestas, Siemens Gamesa und Senvion . Er würde der Aktie auf diesem Niveau nicht nachjagen, so der Experte./ag /jha/

