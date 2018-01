Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Renault in einem weltweiten Branchenausblick auf 2018 auf "Underperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der Produktzyklus der Franzosen habe seinen besten Punkt erreicht, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei die gute Position von Renault auf den Wachstumsmärkten Russland und Brasilien in den Konsensschätzungen bereits hinreichend berücksichtigt. Hilfreich wäre allenfalls eine Fusion mit Nissan./bek/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

ISIN: FR0000131906