Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Pence belassen. Die jüngsten Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf der Aktien 2017 zeigten, dass Anleger bei den anstehenden Quartalszahlen eher ein Erreichen der Erwartungen und keine steigenden Prognosen erwarteten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch der Analyst sieht wenig Spielraum für positive Überraschungen, bleibt insgesamt aber positiv gestimmt - auch wegen eines wohl vorübergehend noch vorteilhafteren Wettbewerbsumfelds in Italien./mis/ajx Datum der Analyse: 16.01.2018

AFA0045 2018-01-16/10:25

ISIN: GB00BH4HKS39