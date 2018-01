Am Dienstag verliert die wichtigste Kryptowährung auf dem Markt mehr als zwölf Prozent. Es ist der größte Tagesverlust seit September. An manchen Handelsplätzen rutschen Bitcoin unter die Marke von 12.000 Dollar.

Die Digitalwährung Bitcoin hat am Dienstag erneut einen schweren Kurseinbruch verzeichnet. Marktbeobachter sprachen von einer starken Verunsicherung der Anleger. Zeitweise rutschte der Kurs des Bitcoin auf wichtigen Handelsplattformen deutlich unter die Marke von 12000 US-Dollar. Mit mehr als zwölf Prozent an nur einem Tag verlor der Platzhirsch unter den virtuellen Währungen so stark wie seit September nicht mehr, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

