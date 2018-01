Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 132 auf 175 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. In den Bereichen Silicones und Polysolicon dürfte die starke Nachfrage das Wachstum auch 2018 antreiben, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem dürften sich die Gewinnmargen in der Sparte Polymers in den kommenden Monaten wieder verbessern, da höhere Rohstoffpreise zumindest teilweise an die Kunden weitergereicht werden dürften. Der Analyst hob seine Gewinnerwartungen an. Auf dem aktuellen Kursniveau sei aber nur ein "Halten"-Votum angemessen./mis/tih Datum der Analyse: 16.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0046 2018-01-16/10:35

ISIN: DE000WCH8881