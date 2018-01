Berlin (ots) -



Mit dem Motto Shaping Identities verstärkt die Panorama Berlin ihre Rolle als Initiator und Katalysator neuer Konzepte und Ideen. Im Rahmen der Berlin Fashion Week zeigt Europas größte Modemesse vom 16. bis 18. Januar einen breiten Überblick über nationale und internationale Damen- und Herrenkollektionen der Herbst/Winter 2018 Saison. Mehr als 800 Brands präsentieren Kollektionen aus den Bereichen Formal- und Casualwear, Contemporary, Denim, Accessories, Shoes, nachhaltige Mode und Plus Size sowie ausgewählte Lifestyleprodukte in zehn Messehallen. Die Ausstellungsfläche auf dem Berlin ExpoCenter City beträgt zirka 45.000 Quadratmeter. Die Veranstalter erwarten rund 50.000 Fachbesucher aus 90 Ländern.



Jörg Wichmann, CEO der Panorama Berlin: "Mit unserem Motto Shaping Identities zeigen wir in eine zukunftsträchtige Richtung: Marken mit starken Identitäten und starken Botschaften. Wir sind die Plattform, die allen Akteuren den umfassenden Überblick über die neue Saison bietet, indem wir den wegweisenden Marken vom Branchenriesen bis zum Newcomer Brand das beste Umfeld bieten. Messen werden in Zukunft immer stärker Orientierungs-Veranstaltungen sein. Um im Handel zu funktionieren, muss eine Marke relevant sein und sich klar positionieren. Die Messe ist quasi der 'First point of truth'. Hier finden Einkäufer Antworten auf die Frage: 'Was ist die Botschaft der Marke und welchen Mehrwert bietet sie mir?' Messen sind mehr denn je ein wichtiger Baustein in der gesamten Markenkommunikation, wenn sie als Plattform für die Inszenierung der Marken, ihren Messages und den passenden Produkten verstanden wird."



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



