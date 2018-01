Vor dem Start der Grünen Woche geht es beim "Agrarkongress 2018" um die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland. Denn die steht vor einem gewaltigen Umbau. Daran hat auch der Verbraucher einen Anteil.

Sticheleien unter den Bundesministern Barbara Hendricks (SPD) und Christian Schmidt (CSU) gehören schon zum politischen Alltag in Berlin. Hendricks hat anscheinend Freude daran gefunden, sich auch zu Themen zu äußern, für die sie nicht federführend zuständig ist. Besonders im Fokus: Verkehr und Landwirtschaft. So richtete sie vergangenen Januar erstmals einen Agrarkongress aus - obwohl nicht sie, sondern Landwirtschaftsminister Schmidt der verantwortliche Fachminister ist.

So auch am heutigen Dienstag: Kurz vor dem Start der Grünen Woche am Freitag in Berlin geht es beim "Agrarkongress 2018" des Bundesumweltministeriums einen ganzen Tag lang um die Zukunft der Landwirtschaft. Fachminister Schmidt wird zwar ein Grußwort halten. Aber es ist Hendricks, die einen neuen Gesellschaftsvertrag für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher fordert. "Die Zeit ist reif für eine breite gesellschaftliche Diskussion über eine zukunftsfähige Landwirtschaft", heißt es in einem 13-seitigen Dokument, das die Berliner Denkfabrik TMG Research im Auftrag des Ministeriums erstellt hat. Klaus Töpfer, ehemaliger CDU-Umweltminister und Ex-Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen, ist einer der Gründer der Denkfabrik. "Ein Weiter-So ist nicht möglich", heißt es in dem Papier. "Die Landwirtschaft steht vor gewaltigen Herausforderungen - weltweit und auch in Deutschland."

TMG Research hat untersucht, wie eine zukunftsfähige Landwirtschaft aussehen muss. Mit der wachsenden Weltbevölkerung und durch geänderte Konsumgewohnheiten müssten viele Probleme gelöst werden: Die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt, die Bedeutung biologischer Rohstoffe in der industriellen ...

