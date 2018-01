Baierbrunn (ots) -



Wer möglichst saftige Orangen kaufen möchte, sollte sich die Schale der Früchte ansehen. "Orangen mit einer grobporigen Schale haben weniger Saft, eine glatte feine Schale spricht für viel Saft", erklärt Jürgen Wiedemann, Landwirtschaftsmeister und Obst- und Gemüsehändler in Königsbrunn, im Apothekenmagazin "Baby und Familie". "Hellgelbe Orangen sind am saftigsten. Sie eignen sich besonders gut zum Auspressen." Schon zwei Orangen decken den Vitamin-C-Tagesbedarf eines Erwachsenen.



In einer Obstschale auf dem Tisch halten sich Orangen bei Zimmertemperatur gute zwei Wochen. "Legen Sie Orangen nicht mit Äpfeln zusammen", rät Wiedemann. "Äpfel verströmen ein Reifungshormon, das die Orangen schneller verderben lässt." Bio-Orangen sollten schnell gegessen werden. Da sie nicht mit Konservierungsstoffen behandelt werden, schimmeln sie schon nach wenigen Tagen.



Weitere spannende Fakten und Tipps rund um die Orange finden Leser in der aktuellen "Baby und Familie"-Ausgabe.



