Michelle Hunziker (40) ist beruflich wie privat erfolgreich. Oft betont die TV-Moderatorin, dass sie ihrer Familie viel zu verdanken hat und wie wichtig ihr ihre Angehörigen sind. Trotzdem lässt sie jetzt ihren kranken Bruder im Stich. Exklusiv in Closer (EVT 17.01.) erzählt Andrea Hunziker (54) wie enttäuscht er von seiner Schwester ist.



Die beiden haben sich zwar erst im Jahr 2008 kennengelernt, doch Michelle freute sich über die Vergrößerung ihrer Verwandtschaft. "Es war unglaublich, weil dort plötzlich ein Mann vor mir stand, der aussah wie mein Vater mit 45 Jahren." Michelle versprach: "Jetzt versuchen wir, gemeinsam eine Beziehung aufzubauen." Doch als ihr Halbbruder wenig später an einem Gehirntumor erkrankte, war der Kontakt schon längst dahin. "Ich habe mich viele Male gemeldet. Doch sie hat nie geantwortet. Ich bin enttäuscht", sagt Andrea.



Obwohl er mittlerweile seit acht Jahren nichts von seiner Schwester gehört hat, würde er sich über einen erneuten Kontakt freuen, aber "Michelle will das wohl nicht", so Andrea. Woran liegt es? "Michelle arbeitet immer nur und hat keine Zeit, ihren Bruder zu sehen. Sie hat mich fallen lassen, obwohl ich arm und krank bin", fasst der Halbbruder zusammen.



