BERLIN (Dow Jones)--Der Anteil der Spitzeneinkommen am Volkseinkommen ist in Deutschland seit 1995 stark gewachsen. Dagegen hat sich der Anteil, den die Hälfte mit den geringsten Bruttoeinkommen erwirtschaftet, seitdem deutlich reduziert, wie eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergab. Die 10 Prozent mit dem höchsten Einkommen erwirtschaften in Deutschland fast genauso viel wie die mittleren 40 Prozent. Und das oberste 1 Prozent steigerte seinen Anteil am Volkseinkommen seit 1995 von 8 auf 13 Prozent.

"Anfang der 1990er Jahre hatte sich die Schere zwischen der Hälfte der Bevölkerung mit den niedrigsten Einkommen und den oberen Einkommensschichten erst einmal etwas geschlossen", berichtete DIW-Ökonomin Charlotte Bartels. "Das lag unter anderem daran, dass viele Beschäftigte in Ostdeutschland von höheren Löhnen profitierten, gleichwohl aber wenige Ostdeutsche das oberste Einkommensperzentil erreichten."

Doch wenig habe sich das Blatt gewendet, als die Produktion in den neuen Bundesländern zurückging und die Arbeitslosigkeit in Gesamtdeutschland deutlich stieg. Der Einkommensanteil der unteren 50 Prozent sank von 26 Prozent im Jahr 1995 auf knapp 17 Prozent im Jahr 2013. Gleichzeitig erhöhte sich der Einkommensanteil der obersten 10 Prozent von 32 auf 40 Prozent.

Bei der Betrachtung des obersten 1 Prozent, dem vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer angehören, zeigt sich diese Entwicklung noch deutlicher. Der von ihnen erwirtschaftete Anteil am Volkseinkommen stieg im gleichen Zeitraum von 8 auf 13 Prozent. DIW-Ökonomin Bartels hält diesen Wert allerdings für unterschätzt. "Würde man die einbehaltenen Gewinne der Unternehmen dazurechnen, das heißt die Gewinne, die die Unternehmen seit Anfang der 2000er Jahre zunehmend im Unternehmen behalten statt sie auszuschütten, wäre der Einkommensanteil des obersten 1 Prozents höher."

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland derzeit gleichauf mit Großbritannien, aber noch weit unterhalb der USA, wo das oberste 1 Prozent rund ein Fünftel des Volkseinkommens erwirtschaftet. "Wenn man politische Maßnahmen gegen eine zunehmende Spreizung der Markteinkommen in Deutschland ergreifen möchte, müsste man die Teilhabe unterer Einkommensgruppen an der Unternehmensrendite verbessern", schlägt Bartels vor.

January 16, 2018

