Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Scout24 in einem Ausblick bis 2019 auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Papiere des Betreibers von Online-Portalen seien gegenwärtig ähnlich bewertet wie die von Wettbewerbern wie Rightmove, Autotrader und Rea Group, schrieb Analyst Jochen Reichert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erwartungen des Managements lägen deutlich über seinen Schätzungen. Daher sei Skepsis angebracht, nicht zuletzt wegen einer zunehmenden Konkurrenz durch den Portalbetreiber Immowelt./bek/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: DE000A12DM80