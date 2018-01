Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Steigende Frachtkapazitäten könnten zwar im ersten Halbjahr die Erholung der Frachtraten etwas bremsen, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus Sicht der Reedereien dürfte sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage vom zweiten Halbjahr an aber wieder verbessern. Nach der Integration der saudi-arabischen UASC dürften die Hamburger einer der größten Profiteure der Branchenerholung sein./bek/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: DE000HLAG475