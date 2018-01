Obwohl die US-Börsen gestern geschlossen hatten, wird heute mit einer Eröffnung meilenweit im Plus gerechnet, denn die US-Index-Futures wurden auch gestern gehandelt. Jetzt, am späten Vormittag, indizieren sie eine Eröffnung von über einem Prozent über dem Schlusskurs des Dow Jones vom Freitag, für den Nasdaq 100 liegt die Indikation bei +0,7 Prozent. Und in beiden Indizes ist Apple (ISIN: US0378331005) gelistet. Die Aktie, die am Freitag ganz knapp einen neuen Verlaufs- und Schlussrekord erzielte, also auf dem Sprung wäre, die seit zweieinhalb Monaten geltende Handelsspanne nach oben zu ...

