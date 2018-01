Gablitz - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe Plus (ISIN DE000UBS59A9/ WKN UBS59A) der UBS auf die Commerzbank-Aktie (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) vor.Nach dem im April 2015 einsetzenden Kursrückgang der Commerzbank-Aktie, der den Aktienkurs von 13,20 Euro bis Ende Juli 2016 auf 6 Euro habe einbrechen lassen, habe der Aktienkurs den massiven Verlust wieder vollständig aufholen können. Als einer der Gründe für die Kurszuwächse werde vor allem der Zinsanstieg in den USA, der sich sehr günstig auf die Ertragslage der Bank auswirken sollte, genannt.

