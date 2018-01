Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Nacka Strand, Schweden (pta024/16.01.2018/11:45) - 16.01.2018



ISIN SE 0006027546 - Stockholm IT Ventures hat eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) mit dem norwegischen Unternehmen Cryptotech AS unterzeichnet. Cryptotech AS, ein Chip-Entwickler und -Hersteller, hat einen neuen Chip entwickelt, der die Kapazität für das Mining mit Kryptowährungen erheblich steigern soll. Die Vereinbarung sieht vor, dass Stockholm IT Ventures AB die Kryptowährungs-Mining-Kapazität von 7.500 Petahash für einen Zeitraum von 5 Jahren erwerben wird, wobei der revolutionäre neue Chip von Cryptotech AS verwendet wird. Stockholm IT Ventures wird im Rahmen der Vereinbarung maximal 210 Millionen Euro zahlen, wobei 200 Millionen Euro in bar und die restlichen 10 Millionen in Aktien geleistet werden. Die ratierlichen Zahlungen werden sowohl vor, als auch während des laufenden Minings in Kryptowährungen, im Jahr 2018 geleistet.



Wayne Lochner, Chairman von Stockholm IT Ventures AB, sagte: "Wir freuen uns, die Übernahme von 50% der Mining-Kapazität von Cryptotech für die nächsten 5 Jahre bekannt zu geben, von der wir glauben, dass sie für unsere Gesellschaft einen deutlichen Mehrwert bringt. Es ist eine sehr aufregende Ergänzung für die Gruppe und unterstreicht die Absicht des Unternehmens, ein Full-Service-Crypto-Unternehmen zur Verfügung zu stellen, um die wachsenden Bedürfnisse von Interessenten in diesem Bereich zu erfüllen. "



Erik Solberg, CEO von Cryptotech AS, sagte: "Wir freuen uns, diesen Deal mit Stockholm IT Ventures AB zu vereinbaren. Dadurch können wir unsere Technologie schneller und effizienter auf den Markt bringen, so dass sowohl Cryptotech als auch Stockholm IT Ventures massiv von dem prognostizierten Anstieg der Bitcoin-Erträge und anderer Kryptowährungen profitieren können. "



Für weitere Informationen:



Stockholm IT Ventures AB
Wayne Lochner
Email: wayne@myfantrac.com



Aussender: Stockholm IT Ventures AB
Adresse: Vikdalsgränd 10A, 13127 Nacka Strand
Land: Schweden



ISIN(s): SE0006027546 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



