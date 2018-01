DUBLIN (IT-Times) - Der britische Automobilhersteller Jaguar Land Rover stärkt sein Geschäft in Irland. Von dort sollen demnächst neue Software-Entwicklungen kommen. In Sachen Software Engineering setzt Jaguar Land Rover auf Irland und will dort ein neues Center eröffnen, das sich vornehmlich mit dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...