Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Generali von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das höhere Kursziel sei in erster Linie einer Fortschreibung der Bewertung und den jüngsten Marktentwicklungen geschuldet, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hierzu zählten steigende Zinsen und steigende Preise in der Schaden- und Unfallversicherung. Er bevorzuge zudem Generali und Allianz wegen ihrer Geschäftsmodelle, die für eine gute Kapitalausstattung sorgten./bek/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: IT0000062072