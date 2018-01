Frankfurt - Die Ölpreise sind zu Beginn des Jahres auf den höchsten Stand seit über drei Jahren geklettert, so die Analysten der DekaBank. Der Aufwärtstrend halte nunmehr seit einem halben Jahr an. Während die Analysten der DekaBank den Preisanstieg in diesem Zeitraum von ca. 45 US-Dollar in Richtung 55 bis 60 US-Dollar für fundamental gerechtfertigt halten würden, würden sie die jüngsten Anstiege in Richtung 70 US-Dollar als nicht nachhaltig ansehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...