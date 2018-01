Auf der IMM sucht die Branche einen Weg, den Onlinehandel auszubauen. Dabei stehen die Hersteller vor dem Problem: Wie stellen sie den Vertrieb um, ohne ihre persönlichen Netzwerke mit den Möbelhäusern zu schädigen?

Hubertus Kläs verrät eine Grundregel, die für ihn bei Möbeln im Netz gilt: "Je mehr online, desto konservativer." Extravaganzen gehen online nicht, weil Kunden nur kleine Bilder von den Produkten sehen. Dann verzichten sie lieber auf Design-Spielereien.

Bei der Möbelmesse IMM in Köln wird deutlich, dass die Branche beim Thema Online eher ein Spätzünder ist. Auf 7,9 Prozent beziffert der Möbelverband VDM den Umsatzanteil aus dem Netz. "Das liegt unter dem Wert, der uns vor einigen Jahren für heute prognostiziert worden ist", sagt eine Sprecherin des Verbands. Das nur langsame Wachstum liegt auch an der Skepsis vieler Möbelhändler - daher übernehmen nun die Hersteller immer öfter selbst die Initiative. Zum Vergleich: Den größten Anteil am deutschen E-Commerce hat die Modebranche. Der Onlinehandel liegt bei einem Anteil von mindestens 25 Prozent.

Kläs weiß, wovon er spricht. Der ehemalige Rolf-Benz-Manager hat für den Autozulieferer Prevent ein feines Zusatzgeschäft aufgebaut: Die Unternehmensgruppe nutzt ihre im Autositzbau erworbenen Fähigkeiten für die Produktion von Sofas. Kläs hat den 2014 gegründeten Möbelbauer Neofacture speziell auf die Produktion für Online-Shops ausgerichtet: klare Sortimente, überschaubare Varianten, günstige Preise, Lieferzeiten von wenigen Wochen. Ledergerbereien und Stoffproduzenten aus der Prevent-Gruppe, die sonst für die Autositze produzieren, sind so seit einigen Jahren auch für die neuen Möbelfabriken tätig.

220 Menschen produzieren inzwischen bei Prevent in Bosnien im Auftrag von Online-Händlern wie Home24 und Otto.de. Für die Gruppe mit etwa 13.000 Mitarbeitern ist das nur ein Nebengeschäft - aber eines, das wachsen soll. Dafür präsentiert Prevent den Neustart der Sofa-Marke Machalke. 2015 hat die Gruppe den traditionsreichen fränkischen Mittelständler übernommen. "Wir haben am Anfang viele Fehler gemacht, etwa zu viel Wert auf die Kostensenkung und zu wenig auf Produkt und Vertrieb gesetzt", sagt Kläs heute.

Seine Kur ist radikal: "Ich habe vorgeschlagen, das Unternehmen in Deutschland komplett zu eliminieren." Tatsächlich bedeutet der Neustart: Von dem fränkischen Unternehmen bleiben nur Marke und Design. Die Sofas kommen nun aus den Prevent-Werken in Bosnien, den Vertrieb übernimmt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...