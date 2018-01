DAX - Bullen kehren zurück

Henry Philippson,

Hallo am Mittag,

der DAX hielt sich am gestrigen US-Feiertag im Angesicht des starken EUR/USD Wechselkurses relativ stabil. Heute Vormittag legt der Index dann kräftig zu und erobert die 13.300 Punkte-Marke zurück.

Mit dem Überwinden des Widerstandes um 13.285 Punkte gab es sofort weitere 50 Punkte "Luft" gen Norden bis an den nächsten Widerstand um 13.335 Punkten. Kann dieser Überwunden werden wäre aus charttechnischer Sicht der Weg frei für einen erneuten Anlauf an das bisherige Jahreshoch knapp oberhalb der 13.400er Marke. Mit der Performance heute Morgen hat sich das Blatt kurzfristig wieder zu Gunsten der Bullen gewandelt. Oberhalb von 13.200 Punkten haben diese nun kurzfristig wieder die besseren Karten, zumal auch der EUR/USD schon wieder knapp 100 Pips unter dem gestrigen Hoch bei 1,2297 USD notiert - das beflügelt das deutsche Börsenbarometer heute.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.12.2017 - 16.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 16.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

