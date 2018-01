Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Post auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Steigende Transportkosten, ein sich verknappendes Angebot an Arbeitskräften und steigende Kapazitäten seien potenzielle Belastungen für die Transport- und Frachtbranche, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Verhandlungen der Deutschen Post mit den Arbeitnehmern dürften schwierig werden. Die Zunahme der Kapazitäten werde sich dagegen voraussichtlich in Grenzen halten./bek/ajx Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: DE0005552004