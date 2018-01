Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Rational nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 590 Euro belassen. Die Eckdaten hätten die Erwartungen übertroffen, was leicht positive Folgen für seine Gewinnschätzungen je Aktie in den Jahren 2017 und 2018 habe, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts einer bereits hohen Bewertung und voraussichtlichen Währungsbelastungen sehe er bei den Papieren des Großküchenausrüsters aber nur moderates Kurspotenzial./tih/ajx Datum der Analyse: 16.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0074 2018-01-16/12:57

ISIN: DE0007010803