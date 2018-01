Der Europäische Rechnungshof kritisiert die zentrale Bankenaufsicht der Euro-Zone in mehreren Punkten. Die für die Kontrolle aller wichtigen Geldinstitute zuständige EZB müsse transparenter und nachvollziehbarer agieren.

Die zentrale Aufsicht über mehr als 100 systemrelevante Banken in Europa weist nach einem Bericht des Europäischen Rechnungshofs Mängel auf. Bei der für die Kontrolle zuständigen Europäischen Zentralbank (EZB) fehlten objektive Kriterien zur Beurteilung, wann eine Bank sich in einer Krisensituation befinde, erklärten die Rechnungsprüfer am Dienstag in Luxemburg.

Die EZB habe sich zudem geweigert, einige vom Rechnungshof angeforderte Dokumente und Unterlagen herauszugeben. Dadurch sei es letztlich ...

