Frankfurt - Amundi erweitert das Angebot an Exchange Traded Funds (ETFs) auf Xetra und dem Frankfurter Parketthandel, so die Deutsche Börse AG.Der neue Smart Beta-ETF - Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS ETF (ISIN FR0013284304/ WKN A2H6MP) - ziele darauf ab, durch die alternative Gewichtung eine langfristige Outperformance europäischer Unternehmen gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen. Die Unternehmen würden nach den Faktoren Value, Carry, Momentum, Size, Low Risk und Quality ausgewählt.

Den vollständigen Artikel lesen ...