Ruhig ist es aktuell um die Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019) geworden. Für Aktionäre mag dies vielleicht ein Augenblick sein,

in dem man durchatmen und das geschehene rekapitulieren lassen kann. Denn viele Anleger stehen nach dem massiven Kurseinbruch von Anfang Dezember, vor einem Scherbenhaufen. Der Aktienkurs musste zwischenzeitlich Verluste von über 90 Prozent verzeichnen und brach von 3,375 EUR auf 0,248 EUR im Tief ein.

Denn Anfang Dezember 2017 machten ja bekanntlich erste Gerüchte um mutmaßliche Bilanzfälschungen ihre Runde und seitdem war bzw. ist man eines der Top-Themen im Finanzbereich.

Diese Aufmerksamkeit und den Absturz des Kurses auf Pennystock-Niveau nutzen wohl viele auch für ein "Glücksspiel". Anders sind wohl die rasanten Kurssprünge und das ungeheure Volumen an manchen Tagen nicht zu erklären. So konnte der Aktienkurs in der ersten Jahreswoche von 0,34 EUR auf 0,597 EUR zulegen, was ein Kursplus von knapp 75% ausmachte. In dieser Woche dümpelt die Steinhoff-Aktie ...

