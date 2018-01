Christian Drastil: Absolute Leseempfehlung Wünsche eines Old School Privatanlegers an Banken, FMA, Politik und Unternehmen gabb (Günter Luntsc 8 Kommentare M. F.: Das Bild ist echt deprimierend ... wenn man vergleicht, wie riesig die Gewinn-Messe mal war, damals, in den alten Räumlichkeiten, 4 Hallen, man hat Tage gebraucht, um zumindest alle wichtigen Stände zu besuchen. Christian Drastil: Gewinn-Messe tut finde ich top-job, mehr ging halt in den vergangenen Jahren nicht. Ich habe im Vorjahr ein paar Talks mit den Messeleuten im Vorfeld gehabt, grosse Pläne gewälzt, es war aber ein Jahr zu Früh, vielleicht klappt für heuer was. M. F.: Meinst, liegts an den Kosten einer Messepräsenz generell, oder einfach...

Den vollständigen Artikel lesen ...