Während der ATX heute Vormittag weiterhin seine 3600 Punkte konsolidiert (immerhin 180 Punkte Plus seit Ultimo), ist die Bawag de facto wieder zum Emissionskurs von 48 Euro zurückgekehrt. Damit sind momentan auch die 5 Aktien aus dem Banken- und Versicherungsbereich die Top5 im ATX 2018. Und: Bawag hatte ja im Herbst "Zug um Zug" den ATX-Platz der RHI übernommen. Gratulieren darf man heute Stefan Borgas, CEO der noch jungen RHI Magnesita. Er ist zum Vorsitzenden der World Refractories Association (WRA) gewählt worden. Und schön ist es, dass die Ex-RHI via RHI Magnesita und global market noch sehr präsent an der Wiener Börse ist. Im wikifolio...

