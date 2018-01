FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von BMW haben sich bis Dienstagmittag mit plus 3,1 Prozent an die Dax-Spitze gesetzt. Auch den vom Euro-Rückschlag gestützten europäischen Automobilsektor führten die Papiere der Münchner an. Der Weg ist nun frei bis zum nächsten Zwischenhoch bei 104,85 Euro aus dem Dezember 2015.

Analyst Daniel Schwarz von der Credit Suisse hatte die Papiere in einer aktuellen Studie weiter als Branchenfavoriten neben VW und deren Großaktionär Porsche hervorgehoben. BMW entwickle sich am besten und werde dafür gemessen an den Markterwartungen am wenigsten geliebt, so der Experte. Mit seinem Kursziel von 126 Euro ist er der optimistischste unter den im dpa-AFX Analyser gelisteten Experten.

Auch VW-Papieren traut er mit 227 Euro noch viel zu - die Aktie legte zuletzt 2,5 Prozent zu auf 184,48 Euro. Schwarz liegt mit seiner Ergebnisprognose für 2018 um 16 Prozent über dem Konsens./ag/jha/

