Liebe Trader,

Das Wertpapier des Autozulieferers Schaeffler konnte sich vergangene Handelswoche über eine wichtige Hürde hinwegsetzen und hat damit eine gute Chance auf eine Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung. Noch aber dominiert übergeordnet ein seit Ende 2015 bestehender Abwärtstrend das Kursgeschehen, auf der Unterseite wird die Aktie von Schaeffler durch das Niveau von 11,30 Euro eingegrenzt. Von den Augusttiefs konnte das Papier aber in der abgelaufenen Woche über das Widerstandsniveau von rund 15,00 Euro zulegen und hat damit nun die Chance auf eine weitere Aufwärtsbewegung zu der übergeordneten Abwärtstrendlinie. Interessant wird es aber erst darüber, dann nämlich könnte ein größeres Kaufsignal entstehen und der Aktie weiteren Auftrieb geben.

Long-Chance:

Eine wichtige Bedingung für die Fortsetzung der bisherigen Aufwärtsbewegung an die übergeordnete Abwärtstrendlinie um 16,12 Euro, war die Bestätigung des Ausbruchs über 15,00 Euro per Wochenschlusskurs. Aber erst über dem mittelfristigen Abwärtstrend sowie der Marke von grob 16,50/16,60 Euro kann eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zu den Hochs aus 2015 bei 17,46 Euro gelingen. Übergeordnet bestünde dann sogar Kurspotenzial bis rund 20,00 Euro und kann entsprechend auf der Oberseite nachgehandelt werden. Eine Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb von 14,80 Euro bewegen. Sämtliche Kursnotierungen unterhalb von 14,50 Euro sind hingegen mit einem Abschlag zurück auf 13,99 Euro und die dortige 50-Wochen-Durchschnittslinie verbunden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 16,50 Euro

Kursziel: 17,46 / 18,10 Euro

Stopp: < 14,80 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,70 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Schaeffler AG, Täglich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 15,79 Euro; 13:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

