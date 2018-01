Top-Manager auf Road Show: Siemens-Vorstand Michael Sen und Healthineers-Chef Bernd Montag werben bei Investoren für den Börsengang der Siemens-Gesundheitssparte. Der Industriekonzern braucht dringend einen Erfolg.

Der womöglich größte Börsengang in Deutschland seit mehr als 20 Jahren geht in die heiße Phase. Auf einem Kapitalmarkttag in London warben Siemens-Vorstand Michael Sen und Healthineers-Chef Bernd Montag am Dienstag vor potenziellen Investoren für den Börsengang der Siemens-Medizintechnik.

Die Analysten von Morgan Stanley schätzen den Wert der Healthineers auf 31 bis 44 Milliarden Euro. Siemens will zwar nur eine Minderheitsbeteiligung abgeben. Doch könnte es mit einem Emissionsvolumen von sechs bis zehn Milliarden Euro der größte Börsengang seit der Telekom 1996 werden.

Um diese Bewertung zu rechtfertigen, setzten Sen und Montag auf harte Zahlen: Mittelfristig sollen Healthineers organisch um vier bis sechs Prozent wachsen - und damit stärker als in den vergangenen Jahren, als die Zuwachsraten zwischen 2,0 und 4,8 Prozent lagen.

Zudem stellten die beiden Top-Manager bereinigte Profitmargen von 20 bis 22 Prozent für die Geschäftsbereiche Bildgebung und Advanced Therapies, sowie von 16 bis 19 Prozent für die Diagnostiksparte an. An die Börse kommt ein wachstumsstarkes, hochprofitables ...

