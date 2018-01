Paris - Es gibt in dem vor uns liegenden Jahr einige Gründe zum Optimismus, so Philippe Waechter, Chief Economist bei Natixis AM. Der Welthandel verzeichne weiterhin einen Aufschwung, die Ölpreise würden im angemessenen Rahmen bleiben und die Wirtschaftsexperten weltweit sähen mit Zuversicht in die Zukunft.

