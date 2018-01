Berlin - Bundesinnenminister De Maiziere stellt die Asylzahlen von 2017 vor, so DIE LINKE in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu die Parteivorsitzende der LINKEN, Katja Kipping: "Was für ein Zufall dass die Zahl der Asylanträge, die 2017 in Deutschland gestellt wurden - 186.500 - , perfekt in den als Obergrenze von SPD und Union beschlossenen Rahmen von 180.000 bis 220.000 passt.

