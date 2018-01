Bad Marienberg - Mehr als 30.000 freiwillige Rückkehrer, 26.000 Abschiebungen, vor allem in die Maghreb-Staaten und 60 Gefährder erfolgreich zurückgeführt. Das ist die Bilanz der Asylstatistik 2017 von Bundesinnenminister de Maiziere in Berlin. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung der Bundesregierung: "Die Hauptprobleme sind im Griff, aber es bleibt viel zu tun" erklärte Bundesminister Thomas de Maiziere in Berlin.

