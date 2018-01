Die britische Supermarktkette Iceland will sämtliche Plastikverpackungen der Eigenmarke verbannen und setzt künftig auf recycelbares Material. In Großbritannien hat das Thema derzeit auch eine politische Dimension.

Die britische Supermarktkette Iceland will bis 2023 alle Plastikverpackungen von Produkten ihrer Eigenmarke durch recycelbare Materialien wie Papier und Zellstoff ersetzen. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag an. "Es gibt keine Entschuldigung mehr für übermäßige Verpackungen, die unnötigen Müll produzieren und unserer Umwelt schaden", ...

