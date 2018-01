Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kering vor Jahreszahlen von 455 auf 465 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine etwas erhöhten Schätzungen für den Luxusartikelhersteller gingen fast ausschließlich auf die Marke Gucci zurück, die im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten haben könnte, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die geplante Trennung von der Mehrheit am Sportartikelhersteller Puma sei ein Pluspunkt, ändere aber nichts am Gesamtbild des Konzerns./ajx/bek Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: FR0000121485