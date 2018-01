Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 135 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Jeffrey Holford erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie für Bayer seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2017 und reduzierte sie für 2018. Die Aktie sei im Pharmasektor einer seiner "Top Picks" für 2018. Der Monsanto-Deal dürfte in der ersten Jahreshälfte zu einem bedeutenden Treiber werden. Die Analysen zu Bayer würden aber deutlich verzerrt, sobald die Monsanto-Übernahme abgeschlossen ist./ajx/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

