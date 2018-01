Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer in einem Ausblick auf die Pharmabranche 2018 von 39 auf 40 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Weder von den bereits vermarkteten Produkten noch von denen in der Entwicklung befindlichen gingen stärkere Wachstumsimpulse für den Gewinn aus, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Fusionen und Übernahmen könnten sich dagegen als Impuls für eine Neuausrichtung und höhere Bewertung erweisen. Hier sei die Vorhersagbarkeit aber aktuell begrenzt./bek Datum der Analyse: 16.01.2018

