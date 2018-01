Gütersloh (ots) -



Thomas Buberl (44), Vorstandsvorsitzender des französischen Versicherungskonzerns AXA, wird mit sofortiger Wirkung neu in den Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA berufen. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann erweitert damit sein oberstes Kontrollgremium um einen international erfahrenen Vertriebs- und Digitalexperten. Thomas Buberl verantwortet in seiner Funktion an der Spitze der AXA Group die strategische Ausrichtung eines global agierenden Großkonzerns. Das börsennotierte Unternehmen gehört mit rund 100 Mrd. Euro Umsatz und 165.000 Mitarbeitern zu den führenden Versicherungsgruppen der Welt.



Der Bertelsmann-Aufsichtsratsvorsitzende Christoph Mohn sagte: "Mit Thomas Buberl zieht ein international erfahrener und sehr geschätzter Manager in unseren Aufsichtsrat ein. Sein strategisches und unternehmerisches Know-how hat er bereits in verschiedenen Positionen vielfach unter Beweis gestellt. Mit seinem profunden Wissen im Bereich der Digitalisierung von Dienstleistungen und Vertriebsprozessen kann er Bertelsmann bestens bei der Umsetzung der Konzernstrategie beraten. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit und seine strategischen Impulse."



Thomas Buberl hält einen Master of Economics der WHU Koblenz (Deutschland), einen MBA der Lancaster University (UK) und einen PhD in Economics an der Universität St.Gallen (Schweiz). 2008 wurde er vom World Economic Forum als Young Global Leader nominiert. Von 2000 bis 2005 war Buberl bei der Boston Consulting Group als Berater für den Banken- und Versicherungssektor im In- und Ausland tätig. 2005 startete er seine Karriere in der AXA Unternehmensgruppe.



Der Aufsichtsrat der Bertelsmann SE & Co. KGaA setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:



Christoph Mohn, Vorsitzender des Aufsichtsrats, Vorstandsvorsitzender der Reinhard Mohn Stiftung, Geschäftsführer der Christoph Mohn Internet Holding GmbH, Gesellschafter der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH



Prof. Dr.-Ing. Werner J. Bauer, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, ehem. Generaldirektor der Nestlé AG für Innovation, Technologie, Forschung und Entwicklung, Gesellschafter der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH



Kai Brettmann, Vorsitzender des Europäischen Betriebsrats der RTL Group und Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Mediengruppe RTL Deutschland



Dr. Thomas Buberl, Vorstandsvorsitzender der AXA Group



Murat Cetin, Vorsitzender des Betriebsrats Arvato Direct Services Dortmund und Vorsitzender des Gesamtbetriebsrates Arvato CRM II



Helmut Gettkant, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats der Bertelsmann SE & Co. KGaA



Ian Hudson, Chief Executive Officer Dorling Kindersley (DK)



Bernd Leukert, Mitglied des Vorstands der SAP SE



Gigi Levy-Weiss, Angel Investor



Dr. Brigitte Mohn, Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Mitglied des Vorstands der Bertelsmann Stiftung, Gesellschafterin der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH



Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende des Vorstands der Bertelsmann Stiftung und Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft mbH



Hans Dieter Pötsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Volkswagen AG und Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand der Porsche Automobil Holding SE



Kasper Rorsted, Vorsitzender des Vorstands der Adidas AG



Christiane Sussieck, Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Corporate, Bertelsmann SE & Co. KGaA, Stellv. Vorsitzende des Konzernbetriebsrats Bertelsmann SE & Co. KGaA



Bodo Uebber, Mitglied des Vorstands der Daimler AG



Über Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 116.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 17,0 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.



