Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novo Nordisk von 315 auf 355 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Er rechne mit positiven Studiendaten zum Diabetesmittel Semaglutid, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Wachstumstreiber hielten sich aber insgesamt in Grenzen./ajx/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0082 2018-01-16/14:33

ISIN: DK0060534915