Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GlaxoSmithKline von 1450 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Papier des Pharmaherstellers sei aufgrund der Sorgen um die Dividende günstig bewertet, schrieb Analyst Jeffrey Holford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die sollte sich ändern. Positive Revisionen der Marktschätzungen für den Gewinn je Aktie dürften sich gleichwohl in Grenzen halten./ajx/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: GB0009252882