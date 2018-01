Aktionäre der E.ON-Aktie wurden in letzter Zeit nicht unbedingt mit steigenden Kursnotierungen beglückt, die Aktie notierte Ende 2016 noch auf einem Niveau von 5,99 Euro. Erst in diesem Bereich setzte eine Stabilisierung ein, die anschließend in einen Aufwärtstrend und dann an die 200-Wochen-Durchschnittslinie um 10,40 Euro aufwärts geführt hat. Nach diesem Ausflug kam E.ON wieder unter Druck und spielte eine regelkonforme Konsolidierung der vorherigen Aufwärtsbewegung ab. Möglicherweise nimmt die Korrektur am gleitenden Durchschnitt EMA 200 sowie der Marke von rund 9,00 Euro nun ein Ende und kann für den Aufbau von frischen Long-Positionen herangezogen werden.

Aktie wieder gefragt

