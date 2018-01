NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktie der Merck & Co schießt im vorbörslichen Handel in den USA um 5 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hat über positive Ergebnisse einer klinischen Studie für ein Lungenkrebsmittel berichtet. In der Phase-3-Studie habe Keytruda in Kombination mit weiteren Mitteln bei Patienten mit metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs zwei primäre Endpunkte erreicht.

Die Daten würden auf einem Medizinertreffen vorgestellt und der Gesundheitsbehörde vorgelegt. Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs verläuft laut Merck öfter tödlich als Darm-, Brust- und Prostatakrebs zusammen.

January 16, 2018

