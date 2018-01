FMW-Redaktion

General Electric bringt aktuell eine außerplanmäßige Horrormeldung. Die GE-Tochter GE Capital wird aktuell zum Albtraum für den gigantischen US-Industriekonzern, der momentan eh schwächelt, und solche Nachrichten erst recht nicht gebrauche kann. Wie die Firma aktuell offiziell mitteilt, muss die Tochter für das zurückliegende 4. Quartal Mehrbelastungen von 6,2 Milliarden Dollar verbuchen (Probleme im Versicherungsgeschäft). Das hätten Überprüfungen des Versicherungsportfolios ergeben.

GE weist darauf hin, dass man schon in den letzten Quartalen die Prüfung dieser Probleme erwähnt habe. Auf die nächsten sieben Jahre verteilt werde GE Capital insgesamt 15 Milliarden Dollar an zusätzlichen Rückstellungen aufwenden müssen. Daher werde es GE Capital auf "absehbare Zeit" nicht möglich sein Dividenden an die Mutter GE abzuführen. Zitat:

"GE Capital to fund contributions and suspend dividend to GE for foreseeable future"

