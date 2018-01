Die marode US-Infrastruktur soll saniert werden. Einen großen Bedarf gibt es bei Wasser-Investitionen. Mit der Wasser-Infrastruktur-Anleihe 3 von apano investieren Anleger in einen Green Bond, der den Kriterien ökologischer Nachhaltigkeit entspricht.Die US-Infrastruktur ist sanierungsbedürftig, ergibt ein Bericht der American Society of Civil Engineers (ASCE). Demnach vergeben die Ingenieure nur die Schulnote 4 (D) für die Qualität von Trinkwasser, Brücken, Straßen und Dämmen. US-Präsident Trump will mit Demokraten und Republikanern zusammen ein Infrastruktur-Programm in Höhe von einer Billion US-Dollar auflegen. Der ASCE zufolge seien in den kommenden zehn Jahren Investitionen in doppelter Höhe erforderlich.

