Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das im Vergleich zum dritten Jahresviertel nochmals gesteigerte flächenbereinigte Umsatzplus im Einzelhandel sei eine positive Überraschung, schrieb Analystin Elena Mariani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Überrascht habe auch die hohe Umsatzsteigerung in Nordamerika, während sich der Absatz in Europa unverändert schleppend entwickele./bek/ajx Datum der Analyse: 16.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0086 2018-01-16/15:20

ISIN: DE000A1PHFF7