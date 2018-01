Nasdaq-100 - Ohne Worte

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

die US Indizes starten nach einem verlängerten Wochenende erst heute in die neue Handelswoche. Doch blickt man auf die Vorbörsentendenz, könnte man meinen, es gab gar keinen handelsfreien Tag. Die Käufer machen einfach dort weiter, wo sie am Freitag aufgehört haben. Es deutet sich das nächste Aufwärtsgap an.

Aus tradingtechnischer Sicht bestehen damit kaum sinnvolle Handelsmanöver für heute. Ein Short wäre aufgrund des hohen Aufwärtsmomentums nahezu Wahnsinn, würde sich, wenn überhaupt, erst bei belastbaren bärischen Stundenkerzen anbieten. Sollte sich der Nasdaq-100 um 6.800 Punkte heute festfahren, könnte man ein solches Szenario in Betracht ziehen, welches einen möglichen Gapclose bei rund 6.760 Punkten nach sich ziehen sollte.

Solange aber nach der Eröffnung keine Schwäche aufkommt, zeigt der Weg des geringeren Widerstands weiter aufwärts, womit erst wieder um 7.000 Punkte das nächste belastbare Trendziel auszumachen wäre. Trendfolger achten auf das Tief bei 6.619 Punkten. Erst wenn dieses erreicht oder unterschritten wird, wäre der steile Aufwärtstrend formal beendet.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.01.2018 - 12.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2013 - 12.01.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

