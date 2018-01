Die DZ Bank hat den fairen Wert für Aurubis vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 75 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Ergebnis der Kupferschmelze dürfte vor allem von einem starken Recyclinggeschäft profitiert haben, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts einer guten Stimmung in der Wirtschaft dürfte der sonst übliche Abschwung im ersten Jahresviertel nicht so ausgeprägt gewesen sein wie sonst./bek/ajx Datum der Analyse: 16.01.2018

